عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 100 حالة تعد على الأرض الزراعية بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

 

صحة المنيا: المرور على 1068 منشأة غذائية وتحرير 346 محضرا خلال حملات مكبرة

صدى البلد ينشر أسماء المتوفين والمصابين في انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا

 

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي)، من إزالة 64 حالة تعد منها 44 حالة تعد في بني مزار بقريتي (أبوجرج – الحسينية-شلقام) والأحياء الرئيسية بالمدينة وغلق ورشة بدون ترخيص، و20 حالة تعد بقريتي (بردنوها - أبو عزيز) وحي غرب وشمال مدينة مطاي، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 36 حالة تعد بالبناء المخالف منها 26 حالة تعد بقرية دفش التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا وحي شمال مركز سمالوط، إلى جانب إزالة 10حالات تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (نزلة حسين ـ البرجاية - بني محمد سلطان - تله) وإزالة دور تاسع علوي لتجاوز قيود الارتفاع بحي شمال مدينة المنيا.

محافظ المنيا الوحدات المحلية إزالة التعديات البناء المخالف الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التعامل الفوري حالات التعدى تطبيق القانون عشوائية البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

ذعر تام.. إصابات بين المستوطنين بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية على عسقلان| فيديو

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

ترشيحاتنا

فصائل فلسطينية: استهدفنا 6 جنود إسرائيليين شرق مدينة خان يونس

الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة 3آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا

أعنف أيام الحرب.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن معارك خان يونس

من المسافة صفر.. كتائب القسام تعلن الإجهاز على 10 جنود إسرئيليين اليوم

ارتفاع ملحوظ في الأسعار.. ثاني أكبر منتج للقهوة بالعالم يعلن نبأ صادما

الكونجرس الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن موعد عزل بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. فاطمة البنوي تتألق في مهرجان البحر الاحمر بهذه الإطلالة

خايف على الأهلي| كأس العالم للأندية مش هزار.. إعلامي شهير يثير القلق

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

فيديو

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ