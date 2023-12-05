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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: المرور على 1068 منشأة غذائية وتحرير 346 محضرا خلال حملات مكبرة

حملات رقابه على السلع
حملات رقابه على السلع الغذائية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضبط الأسواق والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين .

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بالمرور علي 1086 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 346 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم مراعاة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية .

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وأضاف أنه تم ضبط 35 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأكد على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 290 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1046 كيلو أغذية مختلفة و 267 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم مصادرة 3 أطنان أغذية مختلفة و 1500 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، و 200 لتر عصائر، بالإضافة إلى استخراج 1450 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

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