محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا

بقيمة مليون جنيه..

وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في إطار تعاون البنك مع محافظة المنيا وجهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال محافظ المنيا إن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه تشمل 100 ثلاجة - 100 غسالة - 100 بوتاجاز لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج.

بالإضافة إلي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقري ومدن المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم، مؤكدا على أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.

وأشاد محافظ المنيا بدور البنك الزراعي المصري في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة".