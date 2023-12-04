عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم وتمكين المرأة.. وحدة تكافؤ الفرص تعقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز المنيا

ندوات توعوية وتثقيفية
ندوات توعوية وتثقيفية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، عدداً من الندوات التوعوية والتثقيفية تناولت مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة و تنمية الأسرة المصرية.

 

اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية طرفا

المنيا: ضبط 139 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، انه تم تنظيم ندوة بعنوان " المشاركة السياسية٠٠٠ صوتك أمانة" بقاعة الوحدات المحلية بمركزي ( ديرمواس - العدوة ) وذلك ضمن جهود الوحدة لتنظيم سلسلة من حملات التوعية لرفع وعى المرأة والأسرة المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية و الحق الدستوري القانوني للمرأة والمواطن في المشاركة السياسية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة، والمشاركة في التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التي انطلقت في السنوات الأخيرة وشهد لها العالم اجمع .

وأضافت "الزهراء"، أنه تم تنفيذ ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة المنيا والإدارة الصحية بالمنيا، وذلك في إطار فعاليات حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور طالبات قسم علم الاجتماع كلية الآداب.

حيث تناولت الندوة أهم مظاهر العنف الذى تتعرض له المرأة وبيان الاثار النفسية والطبية التي تتعرض لها الفتاة نتيجة بعض العادات السيئة ودعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الندوات التوعوية الوحدات المحلية تمكين المراة تنمية الأسرة المصرية دعم وتمكين المرأة وحدة تكافؤ الفرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة

قرار عاجل من النيابة بحق المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

وزير النقل : لا استيراد للأتوبيسات .. ودعم الصناعات الوطنية

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مواقع جنوبي لبنان

20 صاروخا.. لبنان تمطر إسرائيل برشقات كثيفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ