عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: ضبط 139 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 139 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي في المنيا

المنيا .. دعم منظومة النظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بالمراكز

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

واستعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 139 مخالفة منها 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان ، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 19مخالفة (عدم الإعلان عن الاسعار -عدم وجود شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

احتياجات المواطنين أسامة القاضي محافظ المنيا الحملات الرقابية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملة حقك تنظمي مباحث التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

عمل المنيا تتابع التدريب على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة

ترشيحاتنا

إجازة انتخابات الرئاسة 2024.. متى تبدأ ومن يستفيد بها؟

نجم الأهلي السابق: الفريق يحتاج مهاجمًا قويًّا وكولر قد يستبعد عبدالقادر| تفاصيل

1.2 مليار دولار استثمارات.. 3 شركات تنفذ مشروعا ضخما بالمنطقة الاقتصادية للقناة

شاهد .. لحظة وصول جثمان أشرف عبد الغفور مسجد الشرطة بالشيخ زايد

اكتشاف مذهل.. العثور على مادة غامضة من العصر الحجري الحديث قبالة سواحل إيطاليا

مباريات اليوم بالدوريات .. والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ