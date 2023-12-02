انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة أيامنا أحلى التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المرحلة الثانية من الحملة انطلقت اليوم السبت 2 ديسمبر، وتستمر حتى الأربعاء 6 ديسمبر بمراكز “مطاي- المنيا - مغاغة - ملوي - ديرمواس”.

ونوه بأن الحملة تأتي في إطار وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

يذكر أن المرحلة الأولى من الحملة، انطلقت من خلال العيادات المتنقلة والثابتة حيث بدأت فعاليتها الأحد 26 نوفمبر الماضي واستمرت حتي يوم الخميس 30 نوفمبر بمراكز بني مزار - سمالوط - أبوقرقاص – العدوة .