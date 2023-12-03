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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد لـ مستقبل وطن بالمنيا لدعم الرئيس السيسي.. شاهد

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

قدم صدى البلد بثا مباشرا  للمؤتمر الحاشد لحزب مستقبل وطن في محافظة المنيا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز بني مزار لفترة رئاسيه جديدة

حضر المؤتمر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ وعلاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن والنائب محمد نشأت العمدة امين حزب مستقبل وطن بالمنيا وعدد من النواب والكتلة البرلمانية للحزب وعدد من أعضاء الحمله للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ولفيف من القيادات الشعبيه والتنفيذية وأعضاء الحزب على مستوى المراكز والأقسام.

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وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الحزب خلال المؤتمر، أن الرئيس السيسي هو رجل مصر الأول، وقائدها المخلص، الذي أعاد لها عزتها وكرامتها.

وأضاف أن الرئيس السيسي حقق إنجازات عظيمة خلال فترة ولايته الأولى، منها القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والتنمية الاقتصادية.

وأكد أن الرئيس السيسي يستحق أن يستمر في قيادة مصر خلال الفترة المقبلة، حتى يكمل مسيرة التنمية والبناء.

وشارك في المؤتمر حشد كبير من أهالي مركز بني مزار، الذين أكدوا على دعمهم الكامل للرئيس السيسي.

ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات وشعارات تدعم الرئيس السيسي، ومنها "السيسي لمصر، مصر للسيسي".

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، التي بدأت في جميع أنحاء الجمهورية.

شاهد لينك البث المباشر

https://fb.watch/oIuuMb_k2J/

https://fb.watch/oIuAJSBqqi/

 

الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الدكتور عبد الهادى القصبى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب محمد نشات العمده رئيس حزب مستقبل وطن

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