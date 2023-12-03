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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات: توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ 192 قرية بالمنيا

وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ المنيا

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اليوم الأحد عدداً من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة المنيا وذلك في إطار تنفيذ مشروعات متعلقة بالبنية التحتية للاتصالات ومشروعات مصر الرقمية ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

استهل الوزير زيارته، بتفقد قرية الأزهري بمركز العدوة، حيث شهد إطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة بالقرية ، والذى شمل ٣ كبائن بإجمالى ٦٥٢ خط أصبحت جاهزة لتقديم الخدمة للمواطنين استفاد منها حتى الآن ١١٤ أسرة، وبنهاية المشروع يصل عدد المستفيدين إلى نحو ٨٨ ألف أسرة، كما تفقد أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات في القرية، والتي تشمل مد كابلات شبكة الألياف الضوئية، وإنشاء أبراج المحمول، وتطوير مراكز خدمات المحمول، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي تقوم بتنفيذه وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة.

وفى مركز مغاغة، افتتح الوزير يرافقه الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مكتب بريد مدينة مغاغة التاريخى بشارع الجمهورية بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة؛ وذلك ضمن عدد كبير من المكاتب الأخرى، والبالغ عددها 220 مكتب بريد على مستوى المحافظة، حيث يعد مبنى مكتب بريد مغاغة ذو طابع أثري يعود للقرن التاسع عشر، وجرى الحفاظ على طابعه من الداخل أثناء إجراء عملية تجديده، إذ تم انشاؤه في الأول من أغسطس عام 1867.

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أكد “''طلعت” أن تطوير مكتب بريد مغاغة الرئيسى بالمنيا يأتي اتساقًا مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدمج بين الأصالة والحداثة، وتماشيا مع الخطة التى يتم تنفيذها لتطوير الهيئة القومية للبريد والتي تشمل فى أحد محاورها ترميم وتطوير المباني الآثرية للحفاظ على طرازها المعمارى وقيمتها التاريخية وتجهيزها بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية ليتم من خلالها تقديم خدمات عصرية متميزة للمواطنين.

كما شارك وزيرالاتصالات، في ندوة للتثقيف الرقمى بعنوان(نحو مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام)مع أبناء قرى حياة كريمة بمركز ومدينة مغاغة، حيث تضمنت فعاليات الندوة نشر مفاهيم التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها، وتعزيز الوعي بجهود الدولة فى بناء مصر الرقمية وتحقيق المستهدفات التنموية، حيث أكد الوزير أن المنيا من المحافظات العريقة، وهناك تعاون كبير معها لتنفيذ مبادرة حياة كريمة فيما يخص محور الاتصالات والتكنولوجيا، لافتاً إلى أنه سيتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 192 قرية، وإحلال كابلات الفايبر بدلاً من النحاس، وتحسين جودة خدمات المحمول من خلال تطوير الأبراج.

وأوضح الوزير، أن مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة تتضمن 4 محاور رئيسية وهي إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة، موجهاً بضرورة توفير أجهزة حاسب آلي وأجهزة تابلت لطلاب المدارس في القرى المدرجة ضمن مشروع مبادرة "حياة كريمة"، بما يمكنهم من الاستفادة من خدمات الإنترنت والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتى في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم الطلاب في القرى المصرية، وتوفير سبل التعلم لهم من خلال التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه ، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة تهتم بتطبيق استراتيجية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي، التي تستهدف ربط جميع قرى المحافظة بشبكة الألياف الضوئية، كما تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التحول الرقمي في المحافظة.

كما افتتح الوزير يرافقه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مكتب بريد مطاي " انشاء جديد" على مساحة 255 متر حيث يقدم المكتب مجموعة من الخدمات الحكومية المتنوعة للمواطنين تضم ( البريد السريع ـ خدمات بوابة مصر الرقمية ـ خدمات التوفير ـ الحساب الجارى).

ويستكمل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارته بمحافظة المنيا بتفقد مركز إبداع مصر الرقمية - Creativa - بجامعة المنيا، والذي يهدف إلى دعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز مبيعات "سنترال المنيا" محافظة المنيا المطور، والذي تم تطويره وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

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