عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. وزير الاتصالات يفتتح عدد من المشروعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة بالمنيا

وزير الاتصالات يفتتح
وزير الاتصالات يفتتح عدد من المشروعات

يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم  الأحد عددًا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة المنيا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة يستقبله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي في المنيا

حملة السيسي استقرار وتنمية وصلت المنيا .. كبار السن : الرئيس مستقبل أولادنا

ويبدأ وزير الاتصالات زيارته لمحافظة المنيا بقرية الأزهري بمركز العدوة، حيث يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات في القرية، والتي تشمل مد كابلات الألياف الضوئية، وإنشاء أبراج المحمول، وتطوير مراكز خدمات المحمول.

وعقب ذلك، يفتتح وزير الاتصالات مكتب بريد مغاغة، ثم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية - Creativa - بجامعة المنيا، والذي يهدف إلى دعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال زيارته لمركز الإبداع، يستمع وزير الاتصالات إلى عرض تقديمي عن جهود التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة المنيا، كما يشاهد نماذج للشركات الناشئة والمشروعات الناجحة التي تم تدريبها من خلال برامج معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.


وفي ختام زيارته، يتفقد وزير الاتصالات مركز مبيعات محافظة المنيا المطور، والذي تم تطويره وفقًا لأحدث المعايير العالمية.


وتهتم محافظة المنيا بتطبيق استراتيجية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي، التي تستهدف ربط جميع قرى المحافظة بشبكة الألياف الضوئية، كما تعمل المحافظة على تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التحول الرقمي في المحافظة.

 

يستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا غدا الأحد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية  في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمراكز المحافظة، إلى جانب زيارة جامعة المنيا لتفقد معامل مركز ابداع مصر الرقمية واستعراض عدد من النماذج الناجحة للشركات والأفراد.

ويتضمن برناج الزيارة  تفقد شبكة الاتصالات بقرية الأزهرية بمركز العدوة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وافتتاح مكتب بريد مدينة مغاغة عقب تطويره وتحديثه وافتتاح مكتب بريد مطاي ثم افتتاح مكتب المبيعات المطور بمدينة المنيا وحضور اللقاء الموسع بمركز إبداع داخل جامعة المنيا.

 

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسامة القاضي محافظ المنيا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التطوير المؤسسى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

موضوعات متعلقة

المنيا .. دعم منظومة النظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بالمراكز

ترشيحاتنا

لن تفوز إسرائيل في الحرب إلا بهذا الشرط.. وزير الدفاع الأمريكي يحذر

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والإستغاثات خلال شهر نوفمبر

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بـ 8 دول أفريقية |فيديو

فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ سكن لكل المصريين 3

جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس لإخلاء منازلهم

تجدد القصف الصاروخي تجاه مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائها.. شاهد| فستان ياسمين الخطيب المثير للجدل على الفيسبوك

شبه المخلوقات الفضائية.. أسرة مصابة بمرض غريب يثير الجدل بـ الدومنيكان|شاهد

طريقة عمل انجلش كيك بالزبيب

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

فيديو

دراكولا وهران تلبسه الشيطان فنهش لحم أمه واحتسى دمها

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ