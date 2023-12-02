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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. دعم منظومة النظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بالمراكز

استمرار أعمال النظافة
استمرار أعمال النظافة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عامة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصاً على صحتهم.

 

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من جانبها تابعت الوحدات المحلية بمراكز بني مزار- مطاي - سمالوط أعمال النظافة ورفع كفاءة الانارة، حيث تم تسوية شارع المعهد الديني الي جانب صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الاسلاك والكشافات بقري الحسينية - شلقام - جرنوس  بمركز بني مزار.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة بقرى منبال - بردنوها - إبوان - أبو عزيز - حلوه - أولاد الشيخ علي بمطاي، وفى حى شمال مدينة سمالوط تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق الحى، الي جانب تسوية وتمهيد الشوارع ورفع المخلفات في قرى البيهو ، اسطال وطحا الأعمدة و القرى التابعة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك في إطار خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث ودعم منظومة الإنارة العامة.

وفي مراكز المنيا - ملوي- ديرمواس واصلت الوحدات المحلية جهودها في متابعة الحالة العامة للشوارع ورفع المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، حيث شملت الحملات قري دمشير - نزلة حسين - بني محمد سلطان وحي وسط المدينة بالمنيا، وقرية دير البرشا وشارع التوحيد بمركز ملوي، وقري تل بني عمران - كفر خزام - البدرمان- بني حرام - دلجا بديرمواس، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي.

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