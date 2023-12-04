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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حضرت حفل زفاف صديقتها.. وفاة طالبة جامعية إثر أزمة قلبية مفاجئة بالمنيا

وفاة طالبه جامعيه
وفاة طالبه جامعيه

سادت حالة من الحزن أهالي مركز مطاي شمال المنيا لوفاة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بجامعة المنيا إثر إصابتها بأزمة قلبية بعد حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها ووفاتها فجأة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التعازي لوفاة الطالبة إسراء جمعة والتى وافتها المنيه فجأة، وكان موتها صدمة للأسرة وللاصدقاء وكل من يعرفها حيث شهد لها الجميع بالاخلاق الحميدة والتربية الحسنة وتدينها وحبها لعمل الخير.

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وقالت صديقات الطالبة إن وفاة إسراء كانت صدمة كبيرة لنا جميعاً ولكن لا نعترض على قضاء الله وقدره، ولا نقول إلا مايرضي الله إنا لله وإنا إلية راجعون.

وأضفن أن صديقتهن توفت فجأة حيث انها حضرت فرح صديقتها ثم عادت إلى منزلها وشعرت بتعب فى قلبها وحين انتقلت الي المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة ووفاتها المنية. 

جامعة المنيا تنعى الطالبه 

وأكدن انها كانت محبوبة من الجميع وتتمتع بالسيرة الطيبة ومحبة لهن حيث كانت متعاونه وتشارك في الأعمال التطوعية ومحبة للخير.

ونعى عدد من أصدقائها وفاة الطالبة إسراء جمعة التى توفت فجأة بعبارات رثاء وحزن كبير سائلين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

ومن جانبه قدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبه داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

 

أزمة قلبية مفاجئة التواصل الاجتماع الفرقة الثالثة هيئة التدريس والعاملين والطلاب مركز مطاى

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