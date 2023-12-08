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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمت 13 تخصصا.. قافلة تنموية شاملة بقرية الحواصلية في المنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

نظمت جامعة المنيا قافلة خدمية شاملة، قدمت خلالها خدماتها التنموية المختلفة لأهالي قرية الحواصلية في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وفي ضوء قوافلها الخدمية التي تُطلقها، لقرى المحافظة، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة.

قام الفريق الطبي المرافق للقافلة بتوقيع الكشف الطبي على 490 من أهالي القرية في 13 تخصص طبي مختلف " الاطفال، النساء والولادة، الانف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجراحة العامة، الروماتيزم والتأهيل، الباطنة، الصدر، القلب، العظام، الامراض الجلدية، الأمراض النفسية والعصبية" وتم اجراء الكشوف اللازمة والتشخيص لهم، وصرف الأدوية بالمجان للمرضى.

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إضافة الي تنظيم عدد من الندوات التوعوية قام بها فريق كلية التمريض عن الفحص الذاتي للثدي، والوقاية من أمراض الشتاء، فضلاً عما تم عقده من ندوات توعوية لمواصلة جهود الجامعة في الحفاظ على مكتسبات الريف من مبادرة حياة كريمة، حيث تم توعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة الترع التي تم تبطينها وعدم القاء المخلفات بها، كما صاحب القافلة فريق من طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية والذين قدموا المساعدة في تنظيم دخول المرضى وحصولهم على الخدمات المختلفة.

 

الكشف الطبي المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير قرى الريف المصري توقيع الكشف الطبى طالبات كلية التربية الرياضية ندوات التوعوية

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