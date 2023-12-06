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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سترة.. إعادة بناء وتأهيل ورفع كفاءة 34 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

إعادة تأهيل ورفع
إعادة تأهيل ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مواصلة تنفيذ أعمال المشروع القومي "سترة"، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام والرعاية بالأسر الأكثر احتياجا، من خلال التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي، موضحا أن المشروع يستهدف بناء وحدات سكنية أولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية بهدف تحسين بيئة السكن بالمجتمعات الأكثر احتياجاً.

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وأشار المحافظ، إلى أن مشروع " سترة" هو أحد المشروعات التي تشهدها محافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة في بعض القري الأكثر احتياجا.

حيث يجرى إعادة بناء وتأهيل 34 منزلا بقرية بني حرام في مركز ديرمواس، لافتا إلى أنه تم اختيار الأسر المستحقة عقب إجراء أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد معدلات الدخل الاقتصادي، وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتم استخراج تراخيص الهدم والبناء للحالات المستحقة وجاري تنفيذ جميع أعمال التشطيبات لإعادة البناء و تجهيز المنازل الآيلة للسقوط لتحويلها إلي بيوت مطورة تليق بسكان تلك القري.

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