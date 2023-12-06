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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد سياحي من ألمانيا يزور المناطق الأثرية في المنيا

وفد سياحي
وفد سياحي

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية في الاقتصاد القومى.

وقال القاضي إن الدولة حرصت على استثمار ما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ممتد عبر العصور المختلفة، ما جعل مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وأضاف أن محافظة المنيا شهدت رواجا في قطاع السياحة، حيث استقبلت وفودا سياحية من مختلف دول العالم لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

 

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وأوضح المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا استقبلت وفداً سياحياً قادماً من دولة ألمانيا، حيث ضم برنامج زيارة الوفد منطقة آثار (بنى حسن)، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل جميع الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وأشار إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، منها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

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