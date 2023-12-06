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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ39 ألف مواطن بوحدات الرعاية الأولية بالمنيا

خدمات طبية
خدمات طبية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 39 ألف مواطن على مدار الشهرين الماضيين، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة التي نظمتها المديرية تحت إشراف نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لافتاً إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لعدد 39 ألف و200 منتفع بالعيادات الخارجية بعدد 32 من وحدات الرعاية الأولية بالفترة المسائية بزيادة قدرها عشرة آلاف منتفع عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد وكيل الوزارة، متابعة سير العمل بالفترة المسائية بكل من عيادتي الجلدية البحرية والغربية بالمنيا حتى الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى تشغيل العيادات الخارجية بعدد 152 وحدة صحية بالفترة المسائية كمرحلة أولى، وذلك فى إطار التيسير على المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية على مدار اليوم و الحد من الزحام خلال الفترة الصباحية، و لتوفير خدمات طبية أفضل لأهالي المحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين.

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