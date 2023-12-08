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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا يؤكد جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين.. صور

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد اللجان الانتخابية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عددا من  المقار الانتخابية استعدادًا لبدء الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام الأحد والاثنين و الثلاثاء 10 و11 و 12 من ديسمبر الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية.

 

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رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وحمدى مصطفى وكيل وزارة التعليم واللواء هانى بدوى رئيس مركز  المنيا والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية وعددا من القيادات التنفيذية، حيث قام المحافظ  بزيارة  لجان مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين ولجان مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الاعدادية بنين للاطمئنان على جاهزية اللجان وانتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومتابعة تجهيزات كافة اللجان ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والوقوف على جاهزيتها، فضلًا عن تزويد المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت داخل اللجان .

مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة البالغ عددها 508 مقرات  انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية وامدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية الانتخابية علي الوجه الأكمل وبالشكل الحضاري اللائق .

وأشار المحافظ إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول ، مجددا دعوته  لمواطنى المنيا بالمشاركة في الانتخابات بوصفها واجبا وطنيا على كل من يحق له الإدلاء بصوته من أجل رسم مسقبل  أفضل لمصرنا الغالية .
 

محافظ المنيا يتفقد لجان الانتخابات
محافظ المنيا يتفقد لجان الانتخابات
محافظ المنيا يتفقد لجان الانتخابات
محافظ المنيا يتفقد لجان الانتخابات
محافظ المنيا يتفقد لجان الانتخابات
محافظ المنيا يتفقد لجان الانتخابات
أسامة القاضي محافظ المنيا الاستعداد القصوى الإحتياجات الخاصة الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتخابات الرئاسية 2024 ذوي الاحتياجات الخاصة

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