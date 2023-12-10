محافظ المنيا يعلن انتظام سير العملية الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، انتظام سير العملية الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وفتح جميع اللجان بالمحافظة البالغ عددها 508 مراكز انتخابية، و 585 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة أمام الناخبين، حيث تستقبل 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتى تجرى فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى .

جاء ذلك من غرفة العمليات الرئيسية ، حيث أكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات لافتا إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز .