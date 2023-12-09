عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أماكن لجان الوافدين في المنيا .. شاهد

لجان الوافدين بالمنيا
لجان الوافدين بالمنيا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة تخصيص 3 لجان للوافدين من خارج المحافظة بمحافظة المنيا خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري غدا الأحد ويومي الاثنين والثلاثاء.

تم تخصيص 3  لجان للوافدين اللجنة الأولى قسم أول المنيا ومقرها نادى المنيا الرياضى بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا.

محافظ المنيا يؤكد جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين.. صور

بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.. جامعة المنيا تنظم زيارة ميدانية لقرية المعصرة

اللجنة الثانية بمقر مجمع مراكز تدريب مهنى المنيا وعنوانها بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة المنيا الجديدة.

اللجنة الثالثة في مركز ملوي في مدرسة «كير» الابتدائية وعنوانها قرية المعصرة جنوب مدينة ملوى.


يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد عقد اجتماعا موسعا أعلن فيه جاهزية المحافظة لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمقرات الانتخابية والبالغ عددها 508 مركز انتخابي بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، مع تقديم الدعم اللوجيستي،

ودعا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية .

 

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم اللوجيستي المنطقة الصناعية المنيا الجديدة جاهزية المقار الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يؤكد جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين.. صور

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

من هم الـ VIP.. فئات مسموح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

لتعزيز الاحتياطي| مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة بهذه الكميات

600 جنيه في شهرين.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين.. وعيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

فيديو

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ