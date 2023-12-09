تعرف على أماكن لجان الوافدين في المنيا .. شاهد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة تخصيص 3 لجان للوافدين من خارج المحافظة بمحافظة المنيا خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري غدا الأحد ويومي الاثنين والثلاثاء.

تم تخصيص 3 لجان للوافدين اللجنة الأولى قسم أول المنيا ومقرها نادى المنيا الرياضى بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا.

اللجنة الثانية بمقر مجمع مراكز تدريب مهنى المنيا وعنوانها بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة المنيا الجديدة.

اللجنة الثالثة في مركز ملوي في مدرسة «كير» الابتدائية وعنوانها قرية المعصرة جنوب مدينة ملوى.



يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد عقد اجتماعا موسعا أعلن فيه جاهزية المحافظة لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمقرات الانتخابية والبالغ عددها 508 مركز انتخابي بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، مع تقديم الدعم اللوجيستي،

ودعا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية .