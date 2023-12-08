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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.. جامعة المنيا تنظم زيارة ميدانية لقرية المعصرة

زيارة الطلاب لقرية
زيارة الطلاب لقرية المعصرة

نظمت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" زيارة ميدانية لـ 50 طالبا وطالبة من أبناء الجامعه استهدفت قرية "المعصرة" أحدي قري مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي نفذت في ظل فعالياتها أكثر من 28 خدمة متنوعة لتعد بذلك قرية المعصرة أول قرية نموذجية على أرض محافظة المنيا لتأتي فعاليات الزيارة بهدف ملامسة طلاب الجامعة لأرض الواقع وحجم الإنجازات المحققة في ظل المبادرة.

شملت الزيارة الميدانية لقرية المعصرة بعض المشروعات التي انشأت حديثًا والتي تطورت، وأبرزها: الوحدة الصحية، ووحدات الاسعاف، ومركز تنمية الاسرة، ومكتب البريد، ومكتبة "كتابك" والمجتمعات الزراعية التي تضم "حدات بيطرية، وجمعيات زراعية، ومراكز إرشاد زراعي، ومجمعات ألبان"وزيارة مركز شباب المعصرة، ووحدة طب الأسرة تأمين شامل، إلى جانب إحلال وتجديد التوسعات ببعض مدارس القرية والطرق الداخلية.

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أشرف على الزيارة وليد عبد القوى مدير رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير النشاط الاجتماعي، والدكتور اسلام محمود من كلية دار العلوم، ومحمد سيف الاخصائي من كلية التربية للطفولة المبكرة، مرافقين الطلاب خلال فعاليات الزيارات.

 

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