حماة الوطن بالمنيا ينظم مؤتمرا لتأييد الرئيس السيسي

نظمت أمانة ملوي حزب حماة الوطن جنوب محافظة المنيا مؤتمراً شعبيًا حاشدًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة بحضور أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، وامين تنظيم الحزب بالمنيا، والنائب شريف نادي أمين الحزب بندر ملوي وطارق العمدة أمين المركز، ورؤساء الامانات وأعضاء الحزب.

تخلل مؤتمر حزب حماة الوطن بملوي عدة فقرات وعروض، ومن بينها إجراء سحب للحضور على ثلاثة نجوم ذهبية '"الرمز الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي" بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي يجسد قصة بطولة الشهيد احمد حمدي، قدمه فريق من شباب الحزب، كما تم تكريم عدد من ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بمحافظة المنيا بمراكز سمالوط وبني مزار ومغاغة شمال المحافظة وابوقرقاص جنوباً.



كما احتشد المئات من أهالى المنيا، حيث توافدوا للمشاركة وقد تم تعليق لافتات تحمل عبارات مشينا فى طريق هنكمله وشاشات عرض كبرى، لعرض الاغانى الوطنية وعرض المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وقامت دعاء علي أمين إعلام حزب حماة الوطن أمانة ملوي، بتقديم فقرات المؤتمر التي بدأت بالسلام الجمهوري، والوقوف حداد دقيقة على أرواح شهداء غزة.