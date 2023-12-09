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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسر بخط وقود بالظهير الصحراوي الغربي بالعدوة شمال المنيا

تعرض خط وقود للكسر
تعرض خط وقود للكسر

تعرض خط وقود لضخ السولار والبنزين للكسر أمام قري الخريجين بالظهير الصحراوي غرب مدينة العدوه بشمال المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتعرض خط لضخ الوقود " سولار وبنزين" قطر  16 بوصة القادم من مسطرد بالقاهرة وصولا لمحافظة سوهاج للكسر  أمام قري الخريجين غرب مركز العدوه بالظهير الصحراوي. 

 

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وعلى الفور انتقلت فرق الحماية المدنية والمعدات اللازمه لموقع الكسر لسرعة إصلاح وصيانته بعد أن تم غلق المحابس الشمالية والجنوبية لوقف التسريب.

وكشفت المعاينه الاوليه ان الكسر يرجع لأسباب فنية تتعلق ببعض وصلات الضخ وتم السيطرة على الموقف دون أية إصابات بشرية كما تم إقامة كردون بمنطقة الكسر وإخطار شركة البترول لارسال فريق فني لإصلاح الخط، وإعادة الضخ وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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