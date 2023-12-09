المنيا.. 121 محضرا في حملة لرفع الاشغالات بمركزى بنى مزار وسمالوط

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية مستمرة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام، وإزالة التشوينات من الشوارع والمدارس و المقار الانتخابية .

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 91 محضر إشغال بشارع العاشر من رمضان، تنوعت بين (إشغال طريق ـ إزالة إدارية) .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بحملة لرفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية و الفرعية بالتعاون مع شرطة المرافق ، حيث تم تحرير 30 محضر إشغال بشوارع الجلاء، الكمال ، سعد زغلول وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز مطاى، نفذت الوحدة المحلية حملة اشغالات مكبرة استهدفت ميدان النافورة والشوارع الرئيسية بالمدينة الثورة و التجارة و المدينة ورفع كفاءة الطرق وإزالة الاشغالات أمام المدارس واللجان الانتخابية وذلك لتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة.