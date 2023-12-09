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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة ودعم منظومة الإنارة العامة بـ 6 مراكز بالمنيا

حملات للنظافة والتجميل
حملات للنظافة والتجميل

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، وتمهيد و تسوية الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، مشددا على إزالة المخلفات أولا بأول وخاصة أمام المقرات الانتخابية وذلك تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر الجارى ورفع أي تشوينات ، والحفاظ على حرم الطريق العام وتسيير حركة المرور، للتسهيل على الناخبين من مواطني المنيا.

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من جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بحملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع القمامة على "كورنيش النيل" وتطهير غرف الصرف الصحي ونظافة “شارع مصر "، ومتابعة أعمال نظافة طريق مصر أسوان الزراعي، إلى جانب رفع القمامة والمخلفات الصلبة من القري ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وفى مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملات النظافة اليومية والتي شملت الطريق الدائري وكورنيش مطاى ومدخل المدينة الشمالي والجنوبي، كما قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة في قرى (منبال -ابوان - بردنوها )، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل الحدائق من قص وتهذيب ورى الأشجار بحي جنوب المدينة ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بحملات نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع الاشغالات ومخلفات القمامة بالمدينة ، ورفع الاشغالات بقريتي ( تل بنى عمران - قرية دلجا) وتمهيد وتسوية الطرق المؤدية إلى قرى شرق النيل.

وفى ذات السياق، شنت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار، حملات نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي شرق وجنوب المركز، وقري "أبو جرج ، شلقام، بنى على، الحسينية "، كما قامت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بحملات نظافة بقري (منقطين – اسطال- قلوصنا - شوشة)، لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمركز والقرى التابعة له ، كما نفذت الوحدة المحلية في مركز ملوى أعمال صيانة واصلاح وزرع أعمدة الانارة بطريق مصر أسوان أمام قرية "حافظ " لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين والمركبات.

الوحدات المحلية حملات النظافة رفع كفاءة منظومة النظافة صيانة أعمدة الإنارة رفع الإشغالات تكثيف الحملات الشوارع الرئيسية والفرعية

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