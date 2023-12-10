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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 ويشيد بوعي المواطنين.. صور

محافظ المنيا يدلي
محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بنادي المنيا الرياضي، مؤكداً أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

 

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وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة برئاسته بالتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين والبالغ عددهم 3689005 ناخبين، موزعون على 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة فى تمام الساعة التاسعة صباحا دون أي معوقات.

وأشاد المحافظ بوعى المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأكد المحافظ على دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة الأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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