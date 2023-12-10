مطران ديرمواس ودلجا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويقود مسيرة حاشدة.. صور

قاد الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس مسيرة حاشدة شارك فيها عدد كبير من رجال الدين المسيحي والمواطنين، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وذلك قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية .

ودعا الأنبا أغابيوس المواطنين على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لأن المشاركة واجب وطني دستورى.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت انطلاق مسيرات ضخمة شارك فيها عدد كبير من المواطنين والأحزاب السياسية والشباب طافت الشوارع وأمام اللجان لحث المواطنين على المشاركة في العرس الديمقراطي، وشهدت لجان الانتخابات توافد إعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ بداية فتح اللجان.

كانت اللجان الانتخابية بالمحافظة قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الأول من إجراء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية منذ التاسعة صباحا والبالغ عددها 508 مقر انتخابي باجمالى 585 لجنة فرعية وذلك من خلال 13 لجنة عامة ، في 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا ، لاستقبال 3 مليون و689 ألف ناخب للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وكثفت محافظة المنيا جهودها في تجهيز اللجان وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات ، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية.

حيث تم تجهيز كافة اللجان ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء ، فضلًا عن تزويد المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت داخل اللجان.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول ، مجددا دعوته لمواطنى المنيا بالمشاركة في الانتخابات بوصفها واجبا وطنيا على كل من يحق له الإدلاء بصوته من أجل رسم مسقبل أفضل لمصرنا الغالية .

يذكر أن اللجان الانتخابية العامة والتي تم تجهيزها هي 13 لجنة في 9 مراكز إدارية هي، اللجنة الأولي وهي قسم أول المنيا، ومقرها قاعة سرايا بالدور الأول العلوي بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا، تضم 28 لجنة فرعية .

وضمت اللجنة الثانية وهي قسم ملوي ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة بشارع المجيدي بمدينة ملوي 19 لجنة فرعية ، كما ضمت اللجنة الثالثة قسم المنيا الجديدة، ومقرها قصر ثقافة المنيا الجديدة 2 لجنة فرعية، أما اللجنة الرابعة، مركز المنيا، ومقرها قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فقد ضمت 78 لجنة فرعية، وصمت اللجنة الخامسة مركز أبوقرقاص ومقرها قاعة المسرح بمدرسة أبوقرقاص الثانوية الصناعية 64 لجنة فرعية، واللجنة السادسة في مركز بني مزار، ومقرها قاعة النادي الرياضي، واللجنة السابعة مركز دير مواس ومقرها مكتب الإرشاد الزراعي، تضم 68 لجنة فرعية، وضمت اللجنة الثامنة مركز سمالوط شرق، ومقرها مركز شباب سمالوط الرياضي31 لجنة فرعية .

كما شملت اللجنة التاسعة وهي مركز شرطة سمالوط غرب، ومقرها مركز شباب سمالوط، 52 لجنه فرعية ، وشملت اللجنة العاشرة ومقرها مركز شرطة العدوه، ومقرها مركز شباب العدوه، 29 لجنة فرعية، واللجنة الحادية عشر مركز مطاي ومقرها قاعة مركز الإرشاد الزراعي 40 لجنة فرعية، واللجنة الثانية عشر مركز مغاغة ، ومقرها قاعة المسرح بمدرسة مغاغة الثانوية الصناعية، 63 لجنة فرعية، وفي الدائرة الثالثة عشر مركز ملوي، ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة شارع ألمجيدي ، ضمت 76 لجنة فرعية .

مطران ديرمواس ودلجا يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة

مطران ديرمواس ودلجا يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة

مطران ديرمواس ودلجا يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة

مطران ديرمواس ودلجا يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة