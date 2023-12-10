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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كبار السن وذوى الهمم بالمنيا يدلون بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

كبار السن وذوى الهمم
كبار السن وذوى الهمم يدلون بأصواتهم بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توافد عدد كبير من كبار السن وذوى الهمم ، ممن حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 تأكيداً منهم على المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري، وأيضا دورهم الكبير والإيجابي نحو وطنهم الأم مصر، حيث تم توفير مقاعد متحركة لهم بمداخل اللجان.

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وأضاف المحافظ، أن الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تقوم باصطحاب المواطنين من كبار السن و ذوى الهمم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع، بالإضافة إلى توفير مقاعد خاصة لهم أمام اللجان للاستراحة، وتقديم الاستشارات المطلوبة فى حالة احتياج توضيح خطوات عملية التصويت.

ودعا المحافظ، أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى فترة الانتخابات، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان والتيسير للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة المنيا يبلغ 3689005 ناخبين موزعين على 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين، حيث تستمر الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
 

كبار السن وذوى الهمم بالمنيا
كبار السن وذوى الهمم بالمنيا
كبار السن وذوى الهمم بالمنيا
كبار السن وذوى الهمم بالمنيا
كبار السن وذوى الهمم بالمنيا
كبار السن وذوى الهمم بالمنيا
أسامة القاضي محافظ المنيا الهيئة الوطنية للانتخابات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رفع درجة الإستعداد القصوي

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