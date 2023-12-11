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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حازم عمر: المشاركة جيدة ونطمع في المزيد وانزل امنح صوتك لمن تراه مناسبا|شاهد

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر بالمنيا

أكد حازم عمر المرشح الرئاسي أثناء تفقده للجنة الانتخابية بمدرسة الفريق صفى الدين ابوشناف الثانوية بمحافظة المنيا أن ما يحدث عرس ديمقراطي كبير وأن كل مواطن عليه مسئولية الإدلاء بصوته بحرية دون أي توجيه وذلك ضمن جولاته الانتخابية لزيارة عدد من المحافظات، بحضور منسقين الحملة الانتخابية وقيادات وأعضاء الحزب الشعب الجمهوري.


وقال المرشح الرئاسى حازم عمر إن جميع المرشحين يتنافسون على حب مصر وادعوا جميع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية ومناصرة المرشح الذى يرغب به  خاصة أن هناك تنظيم مميز فى الانتخابات والهيئة الوطنية بذلت جهدا كبيرا فى عملية التنظيم وأقول لكل مواطن لم يشارك حتى الآن أنك تخسر فرصه كبيرة لاختيار المرشح الذى يمثلك انزل للتعبير عن إرادتك حتى وإن كان فى صالح أى مرشح لأنه تعبير عن الإرادة الحقيقية. 

وأكد أن الانتخابات الرئاسية تسير بشكل جيد والجميع يدلى بصوته فى منتهى الحرية وأنا احترم كافة المرشحين واقدرهم.

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وأشاد عمر بالإقبال الملحوظ من الناخبين ودعا المواطنين بالمشاركة في الاقتراع قائلا: صوتك هايفرق إنزل وامنح صوتك لبلدك لأنه حق بلدك عليك فكلنا تتنافس في حب مصر.

وأضاف عمر، إنه مش يفرق صوتك لمين، أعطي صوتك عشان بلدك مؤكدا أن التنافس الانتخابي الرئاسي لصالح مصر.

وأكد عمر ان العملية الانتخابية تسير بنزاهة مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات لبذلهم الجهود منذ فتح باب الترشح حتى مرحلة الاقتراع

حضر الجوله النائب صلاح أبوهميله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وعدد من نواب الحزب ايلاري سمير حارس ونجلاء باخوم ومريم عزت الكفورى إيهاب عادل رمزي ومصطفي خالد فتح الباب أعضاء مجلس النواب، وجون بشري المنسق الإعلامي للحملة بالصعيد ونشأت حته أمين شباب الجمهورية بحزب الشعب الجمهوري والمهندس محمد حته أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة والنائب السابق عمر الكاشف امين تنظيم المحافظة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب على مستوى المحافظة. 

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسة 2024 المرشح الرئاسي حازم عمر عرس ديمقراطي نتخابات الرئاسة 2024

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