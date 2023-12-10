محافظ المنيا: أول أيام انتخابات الرئاسة 2024 مر بدون معوقات

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن اليوم الأول فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ شهد إقبالا كثيفا من الناخبين فى كافة المراكز الانتخابية البالغ عددها ٥٠٨ مراكز انتخابية، إضافة إلى الثلاث لجان المخصصة للوافدين، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته لم تتلق أى شكاوى تعيق سير العملية الانتخابية .

وأشاد المحافظ بجهود كافة الأجهزة المعنية بسير العملية الانتخابية وتأمينها وتوفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية واللجان الفرعية، للخروج بمستوى تنظيمي عالٍ ومتميز شعر به الجميع .

كان محافظ المنيا أدلى صباح اليوم بصوته فى لجنة نادى المنيا الرياضى، مناشدا المواطنين الخروج إلى لجان الانتخابات والمشاركة للتعبير عن إرادتهم بحرية تامة .

انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية