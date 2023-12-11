محافظ المنيا يعلن انتظام سير العملية الانتخابية في ثانى أيامها

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انتظام سير العملية الانتخابية في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وفتح جميع اللجان بالمحافظة دون أى عقبات والتى بدأت في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم منذ الساعة التاسعة صباحا.

جاء ذلك من غرفة العمليات الرئيسية؛ حيث أكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات لافتا إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز .

وأشار المحافظ إلى أن الناخبين بدأوا يتوافدون على المقار الانتخابية منذ الساعة الأولى في اليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية 2024 مشيراً إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين .

يذكر أن محافظة المنيا بها 508 مراكز انتخابية، و585 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة أمام الناخبين، حيث تستقبل اللجان 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتى تجرى فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى .