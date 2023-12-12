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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: لا مخالفات أو تجاوزات في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتهاء عملية التصويت وغلق صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة.

 وأضاف أن العملية الانتخابية مستقرة ولم يتم رصد أي مخالفات او تجاوزات تعيق سير العملية الانتخابية ، التي جرت في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، لافتا الى ان اليوم الثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين على مستوى مراكز المحافظة.

 

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وتابع المحافظ عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ، لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم ، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

جدير بالذكر، أن 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين، يشاركون بالانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا، موزعين على 508 مراكز انتخابية، بإجمالي 585 لجنة فرعية بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين على مستوى المحافظة، حيث تستمر الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية اللجان الانتخابية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المش النزاهة والشفافية اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 سير العملية الانتخابية غرفة العمليات الرئيسية غلق صناديق الاقتراع

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