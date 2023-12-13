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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: زراعة 175 شجرة بمطاي في إطار مواجهة التغيرات المناخية

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة وزينة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة " وذلك فى إطار مواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها.

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وفى هذا السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم استكمال زراعة  175  شتلة متنوعة بالطريق الدائري لمدينه مطاي بالجانب الغربي في نطاق حي جنوب المدينة وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

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