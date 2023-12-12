محافظ المنيا: انتظام التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انتظام سير العملية الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وفتح جميع اللجان بالمحافظة فى تمام التاسعة صباحا دون اى عقبات، مؤكدا أن عملية التصويت مستقرة ومنتظمة بجميع اللجان منذ بداية استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام الساعة التاسعة صباحا .

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات لافتا إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز .

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات رصدت توافد الناخبين على أبواب اللجان في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية استعدادا للتصويت فى مشهد حضارى يعبر عن إيجابية المواطن المصرى، مؤكدا أن اليوم الأول و الثانى شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين من مختلف الفئات العمرية من مواطنى المنيا، وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى وذلك لإستكمال مسيرة البناء والتنمية .

يذكر أن محافظة المنيا بها 508 مراكز انتخابية و 585 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة أمام الناخبين، حيث تستقبل اللجان 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتى تجرى فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى .