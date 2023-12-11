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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة تأييد للقيادة السياسية من طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

طالبات كلية التربية
طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

خرجت طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، اليوم الأثنين بهتافات تحيا مصر، حتي مقر التجمع لجميع طلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات- رئيس الجامعة و الدكتور عيد عبد الواحد علي - عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة.

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وأعربت الطالبات في هتافهن عن تأكيدهن للوقوف خلف القيادة السياسية وأعربن تأييدهن الكامل للقيادة والنزول والمشاركة في الانتخابات ودعم رجل الساعة برغبة كاملة منهن، كما أكدنا علي قيامهن بدورهن المجتمعي الهام وحثهن لأسرهم وأقاربهن للنزول والمشاركة وتقديم الواجب الوطني والحق الدستوري.

 

وكان في مقدمة طالبات الكلية الدكتور عيد عبد الواحد علي - عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة وذكر في كلمته عند تجمع الطالبات استعداداً للتحرك لمقر التجمع بالجامعة أشاد بالدور الإيجابي لطالبات الكلية الذين نزلوا عن بكرة أبيهم بالأمس ومشاركتهم بالانتخابات السياسية وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية ومنسوبي الكلية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بالأمس كما حث القلة الباقية علي النزول اليوم وإبداء الرأي مشيراً إلي الإنجارات العزيمى التي حدثت في مصر في السنوات الأخيره.

 

وقد حضر مسيرة التأييد الدكتورة حنان محمد صفوت - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء رشاد راوي - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و ناصر فؤاد علي غبيش - رئيس قسم العلوم التربوية وفريق مكتب رعاية الطلاب  جمعة محمد علي ومحمد سيف ومشيرة بكر وحمدي خلف عبد الظاهر- معاون الكلية.

طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا2
طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا2
طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا1
طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا1
طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا
طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا
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