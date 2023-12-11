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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتابع نقل الطلاب المغتربين للتصويت بالانتخابات الرئاسية

نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها

شارك الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها في الخروج مع الطلاب المغتربين  فى المدن الجامعية بمشتهر وطوخ ومتابعة حركة انتقالهم بأوتوبيسات الجامعة، للمشاركة في المشهد الإنتخابي والتصويت بلجانهم، وذلك بحضور الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ومشرفى المدن الجامعية بمشتهر وطوخ.


وأكد الدكتور تامر سمير أن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيلهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية، والتي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلاً من مشقة السفر، حيث خصصت الدولة  لجان انتخابية لهم بمحافظة القليوبية.

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وأعرب سمير عن فخزه واعتزازه بطلاب جامعة بنها والذين يبرهنوا دائماً علي إنهم قدر المسئولية، حيث حرصوا علي المشاركة والتصويت وبأعداد غفيرة وغير مسبوقة، مؤكداً علي أن الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن ،مشيرا  أن شباب الجامعة لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة،  ليقدموا نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المواطنة والانتماء.

 

مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة التسهيلات لهم، فهم شباب نعول عليهم الكثير في بناء المستقبل الذي يصنعوه الآن بحضورهم القوي أمام اللجان لاختيار رئيس جمهوريتهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث كان اغلب الطلاب الذين حضروا لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وهي تجربة جديدة عليهم، مما اضفى عليهم شعور السعادة.

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