عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه التحية والشكر للمواطنين والجهات المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خالص شكره لمواطني المحافظة في كل مدنها ومراكزها، والذين كانوا على قدر المسئولية من رجال وسيدات وشباب، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مؤكداً أن ممارسة المواطن حقه الانتخابي تؤكد إدراكه ووعيه بدوره فى صناعة المستقبل وتحقيق الديمقراطية.

المنيا: زراعة 175 شجرة بمطاي في إطار مواجهة التغيرات المناخية

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية منشأة الدهب بمبادرة حياة كريمة

وأشاد المحافظ بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وكذلك غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن و الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية ، ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم لدخول اللجان والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وقدم المحافظ، خالص شكره لرجال الشرطة المصرية، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية، كما وجه التحية والتقدير لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل الحضاري المشرف.

كما اثنى المحافظ، بالمشاركة المتميزة لنساء مصر وشبابها بشكل عام و أبناء المنيا بشكل خاص فى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وكذلك تواجد كبار السن وذوى الهمم أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ممارسة كل مواطن حقه الانتخابي هو إدراك لقيمة صوته في اختيار من يمثله رئيسًا للجمهورية، والذي يأتي حفاظاً على مكتسبات الدولة وتحقيقاً للتنمية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الانتخابات الرئاسية 2024 التغيرات المناخية العملية الانتخابية انتخابات الرئاسة 2024 كبار السن وذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

موضوعات متعلقة

المنيا: زراعة 175 شجرة بمطاي في إطار مواجهة التغيرات المناخية

آليات وحلول عاجلة لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بالمنيا

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية منشأة الدهب بمبادرة حياة كريمة

محافظ المنيا: الشعب المصري قدم ملحمة وطنية وصورة حضارية في الانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا: اللجان تشهد إقبالا خلال ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024..صور

مسيرة حاشدة أمام لجان المنيا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. شاهد

محافظ المنيا: انتظام التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024

سيدات حزب النور في المنيا يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024| شاهد

ترشيحاتنا

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقاتلي حماس في غزة

معرفة السبب نصف العلاج .. بحث جديد عن مداخل الإصابة بمرض الزهايمر

النهاية تلوح في الأفق .. نتنياهو يخوض معركة مصيرية

هيئة الأسرى الفلسطينية: استشهاد 6 معتقلين بسجون الاحتلال

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

أمريكا تعلن عن اتخاذ إجراء عقابي ضد مسئولي حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة|تشييع جثمان زوج إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ