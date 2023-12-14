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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل في المنيا

حملات على الوحدات
حملات على الوحدات الصحية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وفي مركز ديرمواس أوضح عامر طه رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدات الصحية بقرية بني حرام وقري نزلة البدرمان – البدرمان – أبو خلقة – نزلة محمود – أولاد مرجان التابعة للوحدة المحلية نزلة البدرمان لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالوحدة، والاطمئنان على مستوى النظافة داخل الوحدة الصحية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في تحقيق الانضباط والرقابة على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.

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كما تابع هشام فايز رئيس مركز مطاي سير العمل بالوحدات الصحية بقري ابجاج الحطب – نجم – الهمة للتأكد من مدى انتظام سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على الوحدات الصحية داخل الوحدة والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف ونوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.

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