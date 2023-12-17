الإمارات تدعو مجددا إلى إصدار قرار حول غزة في مجلس الأمن

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة على أن يبحثه الأسبوع الجاري، وذلك بعد إفشال الولايات المتحدة عدة قرارات لوقف إطلاق النار.

وتدعو مسودة الإمارات إلى تسهيل لوجيستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويمكن التصويت على المسودة في وقت مبكر من يوم الاثنين، بحسب موقع "24" الإماراتي.

ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية في غزة بعد لجوء الولايات المتحدة إلى حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي أيده 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كامرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في مقال مشترك أوردته صحيفة "تايمز" البريطانية، إن "لإسرائيل الحق في القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، ولكن تم قتل عدد كبير جداً من المدنيين".

ودعا كاميرون وبيربوك إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة، وحذرا من أن "عدداً كبيراً جداً من المدنيين سقطوا" في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وفي تغيير ملحوظ في لهجة الحكومتين البريطانية والألمانية، شدد كامرون وبيربوك على ضرورة "وقف إطلاق نار دائم في غزة، يؤدي إلى سلام دائم".