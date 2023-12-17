عدم تنقل المدنيين.. تعليمات جديدة من جيش الاحتلال لأهالي غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعليمات جديدة لأهالي غزة، وسط مواصلة عدوانه الوحشي على القطاع.

وقال الناطق باسم الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" إن القتال والتقدم العسكري للقوات في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في الأماكن الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس،موضحًا أن محور صلاح الدين ساحة قتال فمن الخطورة الوصول إليه.

ولفت إلى أن الاحتلال سيتيح تنقل المدنيين الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، مشيرًا إلى أن التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح.

وأشار إلى أنه سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الإداري في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا وحتى 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.