سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 18-12-2023

شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 في أبرز البنوك في مصر.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك المركزي
سعر الشراء: 39.07 جنيه
سعر البيع : 39.24 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء:38.99 جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك الأهلي
سعر الشراء:38.96 جنيه
سعر البيع : 39.46جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك مصر
سعر الشراء:38.96 جنيه
سعر البيع : 39.46جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الأهلي الكويتي
سعر الشراء:39.04جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك قناة السويس
سعر الشراء:39.07جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الإمارات دبي الوطني
سعر الشراء:39.31جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي
سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية
سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك قطر الوطني
سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.54جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك المصرف المتحد
سعر الشراء:38.72جنيه
سعر البيع : 39.35جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك HSBC
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الاستثمار العربي
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر
يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين مسجلا 39.31 جنيه