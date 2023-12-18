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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 18-12-2023

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني في مصر

شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية  في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال  تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 في أبرز البنوك في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك المركزي

سعر الشراء: 39.07 جنيه
سعر البيع : 39.24 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:38.99 جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك الأهلي

سعر الشراء:38.96 جنيه
سعر البيع : 39.46جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك مصر

سعر الشراء:38.96 جنيه
سعر البيع : 39.46جنيه

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قصة الدولار المجمد.. وضربة موجعة للعملة الخضراء في السوق غير الرسمية

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أسعار العملات الأجنبية.. استقرار الدولار مقابل الجنيه وتباين اليورو وزيادة الاسترليني

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رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 17-12-2023

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 16-12-2023

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الأهلي الكويتي 

سعر الشراء:39.04جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين  في بنك قناة السويس

سعر الشراء:39.07جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين  في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.31جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين  في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي  CIB

سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين  في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.54جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.08جنيه
سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين  في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:38.72جنيه
سعر البيع : 39.35جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك  HSBC

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين  في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين مسجلا 39.31 جنيه

 

الجنيه الاسترليني البنك المركزي مصرف أبوظبي الإسلامي بنك مصر اليوم الأثنين

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