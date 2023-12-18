سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الاثنين 18-12-2023

شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 في أبرز البنوك في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك المركزي

سعر الشراء: 39.07 جنيه

سعر البيع : 39.24 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:38.99 جنيه

سعر البيع : 39.16جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك الأهلي

سعر الشراء:38.96 جنيه

سعر البيع : 39.46جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك مصر

سعر الشراء:38.96 جنيه

سعر البيع : 39.46جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء:39.04جنيه

سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك قناة السويس

سعر الشراء:39.07جنيه

سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.31جنيه

سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:39.08جنيه

سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء:39.08جنيه

سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.08جنيه

سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.08جنيه

سعر البيع : 39.54جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.08جنيه

سعر البيع : 39.59جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:38.72جنيه

سعر البيع : 39.35جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك HSBC

سعر الشراء:38.91جنيه

سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:38.91جنيه

سعر البيع : 39.38جنيه

افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين مسجلا 39.31 جنيه