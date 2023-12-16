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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 16-12-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار العملات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:

 

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.43 جنيه للشراء، 33.92 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.78 جنيه للشراء، 39.38 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16-12-2023

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الجمعة.. استقرار الدولار وتغير الدينار الكويتي ..والذهب عيار 21 يسجل 2880 جنيها للجرام

استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في مستهل تعاملات اليوم .. تفاصيل

اليورو بـ 33.71 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم

وثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.31 جنيها للشراء، و100.37 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

اسعار العملات اليوم السبت سعر الدولار اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر الريال السعودى اليوم

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