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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16-12-2023

صدى البلد

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تغييرات على مدار تعاملات الشهور الماضية فيما استقر الدولار دون حدوث أى تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، وخلال السطور التالية ننشر حركة بيع وشراء العملات خلال تعاملات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنكي مصر والأهلي.
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.43 جنيه للشراء و 33.92 جنيه للبيع.

 سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  نحو 38.78 جنيه للشراء و 39.38 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.21 جنيه للشراء 35.64 جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم  

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  نحو 33.43 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم  نحو 38.78 جنيه للشراء و 39.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم  35.21 جنيه للشراء 35.59 جنيه للبيع. 

أسعار العملات في البنك المركزي 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم  نحو 33.70 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم  39.06 جنيه للشراء و 39.24 جنيه للبيع.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم  نحو 35.49 جنيه للشراء و 35.65 جنيه للبيع.

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