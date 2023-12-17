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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية.. استقرار الدولار مقابل الجنيه وتباين اليورو وزيادة الاسترليني

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تباينا خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات يوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر الدولار دون حدوث أى تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.48 جنيه للشراء و 33.94 جنيه للبيع مقارنة بـ33.92 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة قرشين.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 38.95 جنيه للشراء و 39.45 جنيه للبيع مقارنة بـ39.38 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 7 قروش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.30 جنيه للشراء 35.65 جنيه للبيع مقارنة بـ35.64 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة قرش. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.48 جنيه للشراء و 33.94 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.95 جنيه للشراء و 39.45 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم 35.30 جنيه للشراء 35.65 جنيه للبيع. 

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 16-12-2023

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أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16-12-2023

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أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم الجمعة.. استقرار الدولار وتغير الدينار الكويتي ..والذهب عيار 21 يسجل 2880 جنيها للجرام

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تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 17_12_2023|فيديو

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد ليسجل نحو 33.58 جنيه للشراء  و 33.73 جنيه للبيع مقارنة بـ 33.85 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بانخفاض 12 قرش.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 39.07 جنيه للشراء و 39.26 جنيه للبيع مرتفعا قرشين.   

كما سجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 35.40 جنيه للشراء و35.57 جنيه للبيع مقارنة بـ 35.65 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي بتراجع 8 قروش.

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