وزير الدفاع الإسرائيلي: نخوض حرب بقاء.. وأعداؤنا حول العالم يراقبون

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تخوض حرب بقاء، مشيرا إلي أن أعداءها حول العالم يراقبون الوضع.

وأضاف جالانت، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أن "إسرائيل والولايات المتحدة لم يكن لديهما مثل هذه الأهداف المشتركة على الإطلاق. هذه الحرب ليست حربًا ضد مواطني غزة نحن نقاتل عدوا قاسيا يختبئ وراء مواطنيه".

وتابع: “بالمقارنة مع أعدائنا، نحن نعمل على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. ونحن نعمل أيضًا على إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن في كل مرة نتحدث عن المشاكل الإنسانية، علينا أن نذكر المختطفين الـ 129 في غزة”.

وقال جالانت لأوستن، إن “هذه حرب بقاء .. أعداء البلدين حول العالم يراقبون”، مضيفا أنهم “يعرفون أن انتصار إسرائيل هو انتصار العالم الحر، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف: “كلانا يعرف تعقيدات الحرب، كلانا حارب منظمات وحشية، ونعلم أن الأمر يستغرق وقتا. على عكس أعدائنا، نحن ندافع عن قيمنا ونعمل وفقا للقانون الدولي”.