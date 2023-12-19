محمد الشناوي: طوينا صفحة مباراة فلومينينسي.. وهدفنا تتويج الأهلي ببرونزية المونديال

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أغلق صفحة مباراة ‏فلومينينسي البرازيلي التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله بجدة "الجوهرة المشعة" للتركيز في ‏مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي تقام يوم الجمعة المقبل بحثا عن الفوز ‏بالميدالية البرونزية.‏

وخسر الاهلي امام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين في نصف نهائي مونديال الاندية.

واوضح الشناوي في تصريحاته عقب المباراة إن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال مباراة فلومينينسي، وإن ضربة الجزاء التي ‏احتسبت على الفريق وسجل منها الفريق البرازيلي هدف التقدم كانت نقطة تحول في مجريات ‏المباراة.‏

وأشار كابتن الأهلي إلى أن الفريق قدم شوطا أول جيدا وأهدر لاعبو الاهلي العديد من الفرص ‏التي كانت كفيلة بترجيح كفة الأهلي للفوز بالمباراة في حال التسجيل.‏

وأضاف أن لاعبي الأهلي كان هدفهم الوصول لنهائي البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف ‏للنادي والجيل الحالي، ولكن في النهاية التوفيق غاب عن الفريق خلال مباراة فلومينينسي.‏

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي حزينة بعد خسارة اليوم وعدم ‏الوصول إلى نهائي البطولة، ولكن الفرصة ما زالت قائمة للفوز بميدالية برونزية والاحتفال ‏معهم يوم الجمعة.‏

ومن جانبه اعرب محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن حزنه الشديد لخسارة الاهلي ‏أمام فلومينينسي البرازيلي، وضياع فرصة الوصول إلى نهائي البطولة.‏

وقال عبد المنعم: "كانت أمامنا فرصة متاحة للوصول إلى نهائي البطولة، ولكن لم نوفق أمام ‏بطل البرازيل، وعلينا التركيز للمنافسة على الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل".

وتابع : "قدمنا شوطا أول جيدا أمام فلومينينسي، وتراجعنا خلال الشوط ‏الثاني وفي مجمل المباراة أهدرنا فرصًا للتسجيل.‏

وشدد مدافع الأهلي على أن لاعبي الفريق لم يقصروا خلال البطولة، وأنهم خاضوا مباراة ‏اليوم بحثا عن الفوز والوصول إلى النهائي.‏

واختتم محمد عبد المنعم حديثه بالتأكيد على إغلاق صحفة مباراة فلومينينسي، والتركيز في ‏مباراة تحديد المركز الثالث لتحقيق ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية، وطالب الجماهير ‏بالحضور في مباراة تحديد المركز الثالث ومواصلة دعم الفريق للفوز بميدالية.‏

وينتظر الاهلي في مباراة تحديد المركز الثالث، الخاسر من مواجهة الغد بين مانشستر سيتي الانجليزي واوراوا ريد دياموندز الياباني.