تعرف على أسباب تقوس الساقين عند الأطفال لكافة الأعمار

تقوس الساق لدي الأطفال يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب، وفي معظم الحالات يكون هذا التقوس طبيعيًا ويختفي مع مرور الوقت دون الحاجة إلى علاج.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى تستدعي اهتمامًا طبيًا، ويوجد نوعان رئيسيان من تقوس الساق لدى الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي.

وتعود أسباب تقوس الساق عند الأطفال إلى:

1. تقوس الساق الطبيعي: يحدث تقوس الساق الطبيعي عند الأطفال الصغار نتيجة لتطور عظام الساق والعضلات والأربطة.

يمكن أن يكون التقوس موجودًا في الأطفال الرضّع حتى سن 18 شهرًا تقريبًا، ويختفي بشكل تدريجي بمرور الوقت وتطور العضلات والعظام.

2. تقوس الساق الاستداري: في بعض الحالات، يمكن أن يكون التقوس الاستداري عرضة للقلق.

يكون هذا التقوس غير طبيعي ويمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل مثل تشوهات العظام أو التهاب المفصل أو عدم توازن العضلات في الساق. قد يحتاج التقوس الاستداري إلى تقييم طبي ورعاية من قبل أخصائي العظام أو أخصائي العلاج الطبيعي.