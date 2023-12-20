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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جهاد الحرازين: مصر ترفض بحسم فرض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني

جهاد الحرازين أستاذ
جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

قال الدكتور جهاد الحرازين استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن الاحتلال لازال يواصل الحرب الإجرامية وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في محاولة لتنفيذ خطته الذي سعي إليها من البداية والمتمثلة اما في إبادة الشعب الفلسطيني، أو بالتهجير القسري وفشل هذا المخطط أمام حالة الصمود الذي جسدها أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المواقف وفي كافة الأماكن بالإضافة الي الموقف المصري الحازم باتجاه قضية التهجير القسري لذلك تواصلوا في عملياتهم العسكرية واستهداف كافة مقومات الحياة داخل الأراضي الفلسطينية.

تم تدمير قطاع غزة بالكامل

ووصف الحرازين المشهد الذي يحدث في غزة من خلال مداخلة تليفزيونية للاعلامية انجي أنور، ببرنامج مصر جديدة ،المذاع على فضائية etc، فيأتي الواقع الفلسطيني المعاش لا يمكن وصفه بكلمات او وصفا دقيقا لحجم المعاناة والكارثة الكبري التي  يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني بعدما تم تدمير كل ما يتعلق بالحياة سواء من شبكات مياه، شبكات كهرباء، وشبكات صرف صحي من حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال حيث افضي من ٨٩ % من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانون من نقص الأغذية وحجم الخسائر بالمستشفيات بغزة.

وتابع: هناك حالة أستهداف مبرمج ، وكذلك أستهداف المستشفيات التى يأوا إليها المواطنون، ومحاولة الأحتلال دفع المواطنين الفلسطينيين الى المناطق الجنوبية، واليوم هدف إسرائيل هو عملية التهجير القسري إلى مصر، مؤكدا ان مصر ترفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني نهائيا وبحسم.

التهجير القسري القدس ر جهاد الحرازين الشعب الفلسطيني الأراضى الفلسطينية

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