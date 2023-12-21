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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس مجلس الأمة وأعضائه في أمير الكويت

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يقدم واجب العزاء

قدم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، واجب العزاء في وفاة فقيد الأمة صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبدالعزيز السعدون  لرئيس البرلمان العربي بحضور معالي نائب رئيس المجلس محمد المطير وأعضاء مجلس الأمة الكويتي.

وخلال الاستقبال استذكر "العسومي"  السيرة العطرة للمغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح طيب الله ثراه وجهوده العربية الصادقة لدعم وتعزيز التضامن العربي وعطائه غير المحدود لوطنه وللأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، كما كان رحمه الله أميرا للإنسانية وللعطاء الذي لم يتوقف وامتد للعالم بأكمله وبرحيله فقدنا رجلا من أغلى الرجال مخلصا لوطنه وأمته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

أعضاء مجلس الأمة البرلمان العربي التضامن العربي الشيخ نواف الأحمد الجابر

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