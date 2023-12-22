أحدث السيارات الفرنسية في السوق المصري 2023 وأسعارها الحالية

تعزز السيارات الفرنسية من تواجدها بكثرة داخل السوق المصري، حيث انطلق عدد من الطرازات التي تحمل علامات تجارية، لاشهر مصنعي السيارات الفرنسية في مصر خلال 2023، ومن بينهم اصدارات الاسد الفرنسي بيجو، وشركة ستروين ورينو.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز السيارات الفرنسية التي انطلقت بالسوق المصري خلال عام 2023.

ابرز السيارات الفرنسية التي انطلقت بالسوق المصري

1 - رينو اوسترال

تستطيع يمكن السيارة رينو اوسترال 2024 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طراز DSG.

اسعار السيارة رينو اوسترال 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى رينو اوسترال 2024 بسعر 1,550,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو اوسترال 2024 بسعر 1,650,000 جنيه.

الفئة الثالثة رينو اوسترال 2024 بسعر 1,750,000 جنيه.

الفئة الرابعة رينو اوسترال 2024 بسعر 1,840,000 جنيه.

الفئة الخامسة رينو اوسترال 2024 بسعر 1,850,000 جنيه.

ابرز السيارات الفرنسية التي انطلقت بالسوق المصري

2 - ستروين CX4

تعتمد ستروين C4X موديل 2024 على محرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات "جر امامي".

وتضم السيارة وكاميرا 360 درجة، ومرايات كهربائية، مع قفل مركزي، ووسائد هوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانع الانغلاق، وبرنامج التوازن والثبات الالكتروني، ورصد النقاط العمياء مع تحديد المسارات، وحساسات حركة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما.

اسعار السيارة ستروين CX4 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى ستروين CX4 موديل 2024 بسعر 1,339,000 جنيه.

الفئة الثانية ستروين CX4 موديل 2024 بسعر 1,439,000 جنيه.

ابرز السيارات الفرنسية التي انطلقت بالسوق المصري

3 - بيجو 408

تضم السيارة بيجو 408 موديل 2024 جنوط رياضية، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات حركة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث ومدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، حساسات حركة أمامية، نظام صوتي، تحكم بالمناخ، مقاعد كهربائية.

وتحتوي ايضا على وسائد هوائية جانبية وأمامية، مانع السرقة ايموبليزر، نظام مكابح مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل،، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة اجمالية 215 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، دفع أمامي.

أسعار بيجو 408 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون و949 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2 مليون و169 ألف و990 جنيه.

ابرز السيارات الفرنسية التي انطلقت بالسوق المصري

4 - بيجو 2008 FACELIFT

زودت السيارة بيجو 2008 FACELIFT بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج قوة اجمالية 130 حصان، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية بتقنية "دفع أمامي".

وتحتوي السيارة على جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة مع امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، بلوتوث، عجلة قيادة مالتي فانكشن، فتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات ديجيتال، نظام تنبية النقطة العمياء، فرامل يد الكترونيه.

وتضم السيارة زجاج كهربائي، سنتر لوك، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، نظام ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس، كاميرا، وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، برناج الثبات الالكتروني و نظام دعم الفرامل، حساسات ركن خلفية وامامية.

اسعار بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT في مصر

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT بسعر 1,489,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2024 FACELIFT بسعر 1,589,990 جنيه.

ابرز السيارات الفرنسية التي انطلقت بالسوق المصري

5 - رينو تاليانت

تحتوي السيارة على نظام التحكم الصوتي من عجلة القيادة، وحساسات ركن، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني، مكيف هواء، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب، جنوط رياضية، انذار.

وتأتي بشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، نظام اقفال الابواب بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، وحساسات حركة أمامية، مع محرك قياسي سعة 1000 سي سي 3 سلندر "تيربو"، يمكنه أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

اسعار رينو تاليانت موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى رينو تاليانت موديل 2024 بسعر 810,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو تاليانت موديل 2024 بسعر 890,000 جنيه.