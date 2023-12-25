اخبار مصر24 ساعة| السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة.. بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد

اخبار مصر.. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي..... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

السيسي يشدد على تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين الموازنة وتخفيض العجز

شدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.

تحسين الموازنة وتخفيض العجز.. الرئيس السيسي يوجه بقرارات جديدة لرفع المستوى المعيشي

تعمل مصر جاهدة لدعم الاقتصاد، عبر تنويع مصادر جذب العملات، من الاستثمار الأجنبي المباشر، وموارد قناة السويس والسياحة، وترشيد الإنفاق الحكومي، تماشيًا مع خطة مصر لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتوفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك تتزين بـ "الكريسماس" قبل قداس عيد الميلاد

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بلإضافة إلى لغة الإشارة.

المطران سامي فوزي يترأس احتفالات الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

رئيس الأسقفية يبدأ صلوات الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية قداس عيد الميلاد المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس عيد الميلاد

وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية مدينة نصر

ترأس الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الأحد من كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد من كبار رجال الدولة وممثلي الأزهر الشريف والشخصيات العامة.

في الاحتفال بعيد الميلاد .. رئيس الكنيسة الأسقفية: نصلى إلى الله من أجل إنهاء الحروب

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد اليوم بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك

رئيس "الإنجيلية" : مصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد المسيح

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة ٢٠٠ عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.

عيد الميلاد| بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس باختيار الشعب له لخدمة الوطن

أكد الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أن الكنيسة ترفع صلواتها متّحدين مع قداسة البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق الكاثوليك، ونهنئ كل الذين يحتفلون بعيد الميلاد من اليوم وكلّ الأيام المقبلة متمنيين أن يغمر فرح المسيح قلب كلّ إنسان، لافتا إلى أن الكنيسة تصلّي من أجل وطننا الغالي مصر، ومن أجل سيادة رئيس الجمهوريّة عبد الفتاح السيسي وكلّ المعاونين له في خدمة الوطن، ونقدّم له التهاني باختيار الشعب له لخدمة جديدة من أجل مواصلة العمل لخير بلادنا العزيزة وازدهارها.

المطران جورج شيحان يترأس احتفال الطائفة المارونية بعيد الميلاد المجيد

ترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية ، القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية ، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، حيث قدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الأب جورج خطار .

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

تنخفض أسعار الدواجن يوما بعد يوم بعد التراجع الأخير الذي يشهده الأعلاف ، فضلًا عن توافرها بالأسواق ، مما كان له تأثير إيجابي وواضح فى أسعار الدواجن، وعلي الرغم من ذلك ، لم تنخفض أسعار البيض بل وترتفع مما يثير العديد من التساؤلات.

الحكومة: فرص استثمار وتمويل لتصنيع الخلايا الشمسية بالتعاون مع شركتين صينيتين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركتين صينيتين هما: "الصين الوطنية لمواد البناء" (CNBM)، و"هوني كابيتال" (HONY Capital)؛ لاستعراض فرص التعاون والاستثمار والتمويل الممكنة في السوق المصرية بمجال توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وبينج شو، رئيس شركة "الصين الوطنية لمواد البناء"، وبينجو بو، مسئول شركة "هوني كابيتال".

انفوجراف.. 9 سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة

تسارعت خطى الدولة المصرية، على مدى قرابة عقد من الزمن، من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذري وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام