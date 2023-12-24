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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس "الإنجيلية" : مصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد المسيح

الدكتور القس إندريه
الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة ٢٠٠ عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي خلال خطاب الاحتفال: "ولد السيد المسيح في مجتمع من التحديات والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك".

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